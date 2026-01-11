Ricerche senza sosta sui Colli Euganei per Annabella Martinelli, 22enne scomparsa da Padova

Padova - Proseguono senza sosta, tra le cime dei Colli Euganei, le ricerche di Annabella Martinelli, 22 anni, residente a Padova e studentessa dell’Università di Bologna. La giovane è uscita di casa intorno alle 20 di lunedì 6 gennaio e si è allontanata in sella alla sua bicicletta. Da quel momento, di lei non si hanno più notizie.

La bicicletta è stata ritrovata a Teolo, in località Villa di Teolo, lungo una strada bianca che funge da collegamento secondario con la statale. Nella stessa giornata è giunta anche una segnalazione di possibile avvistamento nella zona del Passo delle Fiorine. Per questi motivi, le operazioni di ricerca si stanno concentrando in quest’area dei Colli Euganei.

Le perlustrazioni, coordinate dalla Prefettura in collaborazione con i Vigili del fuoco, sono ripartite proprio da Villa di Teolo, estendendosi poi alle zone di Monte della Madonna e Monte Altore, oltre ad altri sentieri e tratti impervi circostanti. Al momento, tuttavia, le ricerche non hanno dato esito.

Sul campo sono impegnate numerose forze: le squadre del Soccorso alpino di Padova, la Protezione civile con unità cinofile di superficie, i Carabinieri con cani molecolari e i Vigili del fuoco, che stanno utilizzando specialisti in topografia applicata al soccorso, droni, unità cinofile e l’elicottero del reparto volo di Venezia. Il cellulare della giovane risulta spento o comunque non raggiungibile.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un allontanamento volontario. Familiari e amici, attraverso un appello diffuso sui social network, ipotizzano che Annabella possa essersi diretta verso Bologna o in zone limitrofe, città dove frequenta la facoltà di Giurisprudenza.

La 22enne viene descritta come una ragazza alta, magra e atletica, con capelli biondi a caschetto e punte fucsia, anche se non si esclude che possa aver cambiato acconciatura negli ultimi giorni. Le ricerche proseguono senza interruzione, nella speranza di trovare al più presto una traccia utile a chiarire la sua scomparsa.