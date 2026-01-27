Niscemi, frana drammatica colpisce la città: sindaco invita a restare a casa

Una frana di vaste proporzioni ha interessato questa mattina Niscemi, piccolo comune siciliano di circa 25mila abitanti, causando danni a diverse abitazioni ma, fortunatamente, senza feriti. Il sindaco Massimiliano Conti, in una diretta sui social, ha lanciato un appello alla popolazione: “È una frana drammatica, non voglio che qualcuno prenda sottogamba questo evento. Restate a casa. Faremo di tutto per mettere in sicurezza il territorio. Le scuole resteranno chiuse. Vi invito a non superare il limite della zona transennata”.

Il primo cittadino ha sottolineato la gravità della situazione: “È una ulteriore ferita grave che la nostra città subisce. È un momento drammatico. Siamo tutti provati”.

Sopralluogo delle autorità

Oggi al Centro operativo comunale (Coc) di Niscemi si terrà un sopralluogo del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, insieme al capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e al capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, per fare il punto sulla situazione e coordinare gli interventi.

Un fronte franoso in espansione

Il movimento franoso ha interessato la strada provinciale SP10, nel tratto di collegamento con il centro abitato, in particolare vicino al quartiere Sante Croci, con un cedimento stimato di circa sei metri. Il fronte della frana si è progressivamente ampliato, coinvolgendo interi quartieri, tra cui Sante Croci, Trappeto e via Popolo, che sono stati evacuati per precauzione.

Le autorità locali e la Protezione civile stanno monitorando costantemente la situazione e adottando misure urgenti per garantire la sicurezza dei residenti e la stabilizzazione del territorio.