Maltempo in Italia: si spegne il ciclone Harry, ma nuove perturbazioni porteranno neve a bassa quota al Nord

Bergamo - Il ciclone, che negli ultimi giorni ha colpito duramente Calabria, Sicilia e Sardegna, sta per esaurirsi, ma il maltempo non dà tregua all’Italia. Lo conferma, secondo cui già da venerdì è atteso l’arrivo di nuove perturbazioni che interesseranno anche il Centro-Nord, con neve a tratti a bassa quota.

I dati dell’ondata di maltempo

Il ciclone Harry ha provocato piogge eccezionali, venti fortissimi e mareggiate intense. In Sardegna, tra domenica e oggi, sono stati raccolti 480-490 mm di pioggia sul Gennargentu, con picchi di 465 mm sull’Etna (Paternò), 245 mm a Randazzo e 275 mm a Linguaglossa. Nella Sila orientale e nelle Serre i valori pluviometrici hanno raggiunto i 400-500 mm.

Non solo pioggia: i venti tempestosi da SE/ESE hanno superato i 100 km/h in varie località tra Catania, Messina, Cosentino e Salento, mentre sul Mare e Canale di Sicilia sono state registrate raffiche fino a 120-125 km/h. Onde fino a 9,5 metri hanno flagellato le coste siciliane e calabresi, causando ingenti danni a infrastrutture e abitazioni.

Nuove perturbazioni nel weekend

Mercoledì il vortice Harry si esaurirà al Sud, con miglioramento del tempo, ma una nuova circolazione depressionaria sull’Europa occidentale porterà altre piogge e nevicate già a partire da giovedì sera su Sardegna e alto versante tirrenico. Venerdì il maltempo interesserà Nord, regioni tirreniche centro-settentrionali e parte del medio Adriatico.

La neve tornerà al Nord fino a quote di collina, e a tratti anche in pianura, soprattutto nel Nord-Ovest tra venerdì sera e sabato notte. Un secondo fronte, previsto tra sabato e domenica, interesserà anche il Centro-Sud con fenomeni intensi, mentre sulle Alpi e Prealpi le nevicate inizieranno oltre i 300-800 m, con possibili accumuli anche in pianura all’estremo Nord-Ovest.

Vento e prospettive per la prossima settimana

Il vento tenderà ad attenuarsi temporaneamente tra oggi e domani, ma nel weekend torneranno forti raffiche dai quadranti meridionali, seguite da Maestrale a inizio settimana sulle Isole Maggiori.

Secondo Mazzoleni, nuove perturbazioni atlantiche raggiungeranno l’Italia nella prossima settimana, interessando soprattutto il Nord e i versanti tirrenici. La buona notizia è che le abbondanti nevicate potranno interessare le Alpi, anche nelle aree dove si svolgeranno le imminenti Olimpiadi Invernali.

Il maltempo resta quindi protagonista: attenzione a viaggi, zone costiere e corsi d’acqua, con aggiornamenti costanti sui fenomeni previsti.