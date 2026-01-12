Juventus travolgente: 5-0 alla Cremonese, bianconeri a quota 39 punti

Torino - La Juventus di Spalletti offre una prestazione cinica e solida contro la Cremonese, imponendosi con un netto 5-0. La squadra bianconera sblocca il match grazie a un tiro di Miretti deviato da Bremer, seguito pochi minuti dopo dal raddoppio di David.
Nel corso della prima frazione, un possibile rigore per i padroni di casa viene annullato, ma i bianconeri continuano a dominare: il 3-0 arriva da un calcio di rigore calciato da Yildiz e ribadito in rete dallo stesso attaccante turco.
Nella ripresa, la Juventus non allenta la presa: un autogol di Terracciano porta il punteggio sul 4-0, mentre McKennie chiude definitivamente i conti sul 5-0. Con questa vittoria, i bianconeri salgono a 39 punti, in perfetta parità con Napoli e Roma.
