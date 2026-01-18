Groenlandia, tensione tra Usa e Ue: riunione d’emergenza dei 27 dopo l’annuncio dei dazi di Trump

Gli ambasciatori dei 27 Paesi dell’Unione europea si riuniscono oggi, 19 gennaio, in una sessione d’emergenza dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha annunciato un’ondata di dazi crescenti contro diversi Paesi europei finché agli Usa non sarà consentito di acquistare la Groenlandia. La riunione, convocata dalla presidenza di turno di Cipro, è prevista per le ore 17.
Dura la reazione europea. La presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola ha ribadito che «la Groenlandia non è in vendita», sottolineando che la sovranità e l’integrità territoriale devono essere rispettate e che le minacce di dazi non rafforzano la sicurezza nell’Artico, ma rischiano di fare l’opposto.
Dalla Groenlandia, la ministra per le Risorse minerarie Naaja Nathanielsen ha ringraziato i Paesi europei per la compattezza mostrata: «Sono grata e fiduciosa che prevalgano diplomazia e alleanze».
Intanto, migliaia di persone sono scese in piazza in Danimarca e Groenlandia per protestare contro le mire statunitensi. A Copenaghen i manifestanti hanno sfilato fino all’ambasciata Usa al grido di “Make America Go Away”.
Dagli Stati Uniti, lo speaker della Camera Mike Johnson ha escluso scenari militari, parlando di via diplomatica. Ma lo scontro politico resta aperto, con l’Europa decisa a fare fronte comune.
