Groenlandia, tensione tra Usa e Ue: riunione d’emergenza dei 27 dopo l’annuncio dei dazi di Trump

Gli ambasciatori deisi riuniscono oggi,, in unadopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, che ha annunciato un’ondata dicontro diversi Paesi europei finché agli Usa non sarà consentito di. La riunione, convocata dalla, è prevista per le

Dura la reazione europea. La presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola ha ribadito che «la Groenlandia non è in vendita», sottolineando che la sovranità e l’integrità territoriale devono essere rispettate e che le minacce di dazi non rafforzano la sicurezza nell’Artico, ma rischiano di fare l’opposto.

Dalla Groenlandia, la ministra per le Risorse minerarie Naaja Nathanielsen ha ringraziato i Paesi europei per la compattezza mostrata: «Sono grata e fiduciosa che prevalgano diplomazia e alleanze».

Intanto, migliaia di persone sono scese in piazza in Danimarca e Groenlandia per protestare contro le mire statunitensi. A Copenaghen i manifestanti hanno sfilato fino all’ambasciata Usa al grido di “Make America Go Away”.

Dagli Stati Uniti, lo speaker della Camera Mike Johnson ha escluso scenari militari, parlando di via diplomatica. Ma lo scontro politico resta aperto, con l’Europa decisa a fare fronte comune.