Varese, uomo muore dopo colluttazione durante un tentativo di furto

Magenta (Mi), 14 gennaio 2026 – È deceduto questa mattina davanti all’ospedale di Magenta un uomo di 37 anni, lasciato in gravissime condizioni dai complici dopo una colluttazione avvenuta durante un tentativo di furto in un appartamento di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo e un complice si sarebbero introdotti nell’abitazione scassinando la porta. Il proprietario, presente in casa, li ha sorpresi e ne è nata una colluttazione durante la quale il padrone di casa ha colpito uno dei ladri con un coltello. Il ferito e il complice sono fuggiti velocemente a bordo di un’auto condotta da un terzo uomo che li attendeva all’esterno. Il 37enne è stato quindi abbandonato davanti all’ospedale di Magenta, dove è morto poco dopo nonostante i soccorsi. Anche il proprietario dell’abitazione ha riportato ferite a seguito della colluttazione ed è ricoverato in ospedale.

Sul luogo si sono radunati numerosi amici e conoscenti della vittima, appartenente a una famiglia nomade, creando momenti di tensione per il personale sanitario.

Le indagini sull’episodio sono coordinate dalla Procura di Busto Arsizio e condotte dalla Compagnia dei carabinieri di Busto Arsizio e dal Nucleo investigativo di Varese, con l’obiettivo di identificare tutti i responsabili coinvolti nella vicenda.