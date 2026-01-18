Anguillara Sabazia, corpo ritrovato nell’azienda del marito: indagini in corso sulla scomparsa di Federica Torzullo

Roma - Questa mattina i Carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di una persona, ancora non identificata, nell’ambito delle ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il cadavere sarebbe stato trovato presso la sede operativa dell’azienda del marito della donna.

Ieri, 17 gennaio, le indagini avevano già fatto emergere tracce di sangue all’interno dell’abitazione della donna, sugli abiti da lavoro del marito, nel suo veicolo, in una cava e sul mezzo meccanico presente nell’azienda, di cui l’uomo è titolare ed è attualmente indagato per omicidio volontario.

Le attività investigative, condotte dai Carabinieri insieme al RIS di Roma, hanno repertato numerose tracce ematiche sul luogo del ritrovamento. La visione dei sistemi di videosorveglianza mostra che la donna non è uscita dalla sua abitazione dalle 19:30 dell’8 gennaio e, secondo gli esami preliminari, la sua utenza telefonica non ha registrato movimenti esterni. Il marito, invece, risulta essere uscito dalla villetta il giorno successivo, intorno alle 7:30, per recarsi al lavoro. Dall’abitazione non risulterebbero sottratti oggetti, se non la borsa e il cellulare della donna.

Le indagini si concentrano sul marito, che conviveva con Federica e il loro figlio di 10 anni. Secondo quanto riferito dalla Procura di Civitavecchia, guidata dal procuratore Alberto Liguori, ci sono gravi indizi a suo carico. Gli inquirenti stanno procedendo per verificare le sue dichiarazioni, al fine di ricostruire integralmente la vicenda, individuare il movente e accertare eventuali responsabilità di altre persone.