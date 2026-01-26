Frana a Niscemi: oltre 500 sfollati e scuole chiuse, situazione drammatica

Caltanissetta - Una frana verificatasi ieri pomeriggio a(Caltanissetta) ha costretto più di 500 residenti a lasciare le proprie abitazioni, trascorrendo la notte nelo presso amici e parenti. Il movimento franoso ha interessato la, nel tratto di collegamento con il centro abitato, in prossimità del quartiere, con un cedimento stimato di circa sei metri.

“La situazione continua a peggiorare perché si sono registrati altri cedimenti”, ha spiegato il sindaco Massimiliano Conti. Oggi tutte le scuole di ogni ordine e grado restano chiuse a Niscemi, comune di circa 25mila abitanti, mentre in municipio si terrà un vertice per fare il punto sulla situazione.

Il fronte della frana e il rischio isolamento

Il fronte della frana si estende per circa quattro chilometri. “In nottata si è verificato un taglio verticale di 25 metri. Stiamo lavorando, di comune accordo con la Protezione Civile, a un’alternativa. Per non lasciare il paese isolato, potrebbe essere realizzata un’altra strada. La situazione è drammatica”, ha dichiarato il primo cittadino.

Sul territorio sono presenti la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, insieme al sindaco e ai tecnici comunali e del dipartimento regionale della Protezione Civile. Il sindaco ha disposto la chiusura della SP10, che collega la zona di Ponte Olivo al centro abitato, rendendo impraticabile uno dei principali accessi alla città.

Si tratta della seconda arteria interdetta al transito in pochi giorni: il 16 gennaio scorso, infatti, una frana aveva reso inagibile la provinciale 12, interessando un ampio settore del versante ovest del territorio. Attualmente la provinciale 11 Niscemi-Vittoria rappresenta l’unico collegamento con Gela.

Molti sindaci dei comuni limitrofi hanno già manifestato vicinanza alla comunità di Niscemi, offrendo supporto e collaborazione per affrontare l’emergenza. L’allerta resta massima, anche a causa delle intense precipitazioni che hanno interessato la zona durante la notte.