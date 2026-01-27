Frana a Niscemi, Caltanissetta: crolla l’intera collina sulla piana di Gela, 1.500 sfollati

– Unasta interessando il comune di Niscemi, con l’intero costone su cui è appoggiato il centro abitato che scivola verso la, mettendo a rischio decine di edifici.

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Fabio Ciciliano, ha dichiarato: «Abbiamo fatto un primo sopralluogo con la componente scientifica del centro di competenza, il professor Nicola Casagli, che ha messo in evidenza non solo ciò che è visibile, ma che in realtà l’intera collina si sta muovendo verso la piana di Gela».

Questa mattina Ciciliano e i tecnici hanno effettuato un sorvolo dell’area, individuando le numerose fratture che attraversano la collina e la piana sottostante. Sul posto è arrivato anche il procuratore di Gela, Salvatore Vella, per un sopralluogo nella zona rossa.

Sfollati e misure di sicurezza

Le persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni sono già 1.500, e il numero è destinato ad aumentare. Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha definito l’evento «una frana drammatica» e ha rivolto un appello ai cittadini: «Per fortuna non si sono registrati feriti, ma solo danni alle abitazioni. Restate a casa, le scuole resteranno chiuse e non superate il limite della zona transennata».

Il primo cittadino ha assicurato che saranno prese tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza il territorio, sottolineando il drammatico impatto della frana sulla comunità: «È una ulteriore ferita grave che la nostra città subisce. È un momento drammatico. Siamo tutti provati».

Le autorità locali e nazionali stanno monitorando costantemente la situazione, coordinando gli interventi di protezione civile e le operazioni di evacuazione e assistenza agli sfollati.