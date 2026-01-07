Forza multinazionale per il cessate il fuoco in Ucraina: accordo a Parigi

Instagram

Parigi, 7 gennaio 2026 – È stato raggiunto a Parigi undestinata a monitorare il cessate il fuoco in Ucraina. Gli, mentre i Paesi europei contribuiranno con militari dei Paesi che hanno dato la loro disponibilità.

Al momento hanno già confermato la partecipazione Francia e Gran Bretagna, mentre la Germania ha annunciato la disponibilità a inviare le proprie forze in un Paese Nato confinante con l’Ucraina. La premier italiana Giorgia Meloni ha ribadito il no all’invio di truppe italiane, pur confermando il sostegno politico a Kiev.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito l’intesa come una garanzia di “solide tutele per la tregua”, mentre il presidente francese Emmanuel Macron l’ha definita una “giornata storica per l’Europa e per Kiev”, parlando di una “architettura di sicurezza robusta” per la regione.