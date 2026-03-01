Tragedia a Brenna: muore a 49 anni Elena Scanu, colpita da polmonite bilaterale

Brenna, Como – La comunità di Brenna piange la prematura scomparsa di, 49 anni, morta a causa di una

Secondo quanto riportato da La Provincia, la donna si sarebbe aggravata improvvisamente e si è recata all’ospedale Fatebenefratelli di Erba, dove le è stata diagnosticata la grave polmonite. Nei giorni precedenti, Elena si era rivolta al medico di base per una faringite e le erano stati prescritti antinfiammatori, ma le sue condizioni cliniche sono peggiorate rapidamente, fino al ricovero in terapia intensiva.

Elena, stimata e conosciuta come parrucchiera esperta, lascia un vuoto enorme tra familiari, amici e clienti. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, con la comunità incredula di fronte a una simile tragedia.

È stata già disposta un’autopsia per accertare le cause precise del decesso.