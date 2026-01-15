Crolla una palazzina nell’Aretino dopo un’esplosione: tre feriti, ricerche tra le macerie

Arezzo - È crollata una palazzina nell’Aretino nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.20, in una località alle porte della città. Secondo le prime informazioni, a provocare il cedimento dell’edificio sarebbe stata un’esplosione, avvertita distintamente nella zona con un forte boato, seguita dallo sviluppo di un incendio e dal successivo crollo parziale della struttura.

Nel bilancio provvisorio si contano tre persone ferite, soccorse e trasportate in ospedale dal personale del 118, che ha attivato il gruppo maxi emergenze. Le loro condizioni sono in fase di valutazione, ma al momento non risultano in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco, con squadre provenienti dai comandi di Arezzo, Cortona e da altre sedi, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nelle verifiche strutturali dell’edificio. I soccorritori stanno inoltre effettuando ricerche tra le macerie per escludere la presenza di eventuali persone rimaste coinvolte: al momento non risultano dispersi, ma la situazione è ancora in evoluzione.

Presenti anche i carabinieri, la polizia municipale e tutte le componenti del sistema di emergenza, che hanno delimitato la zona e avviato gli accertamenti. Restano da chiarire le cause dell’esplosione, che potrebbero essere legate a una fuga di gas, ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Le operazioni di soccorso e di controllo proseguono, mentre l’area resta interdetta per consentire gli interventi in sicurezza e completare le verifiche necessarie.