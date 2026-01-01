Crans-Montana, 16 italiani risultano dispersi dopo l’incendio al bar Le Constellation: 16enne milanese in coma

Crans-Montana (Svizzera), 1 gennaio 2026 – Sonoa seguito del devastante incendio e dell’esplosione avvenuti nella notte di Capodanno all’interno del bar Le Constellation, nel centro sciistico di Crans-Montana, nel Cantone Vallese. Lo ha confermato il ministro degli Esteri,, che ha precisato come ci siano anche

Tra i giovani coinvolti, c’è un gruppo di tre ragazzi di Milano, tutti di 16 anni. Due di loro sono attualmente ricoverati: una ragazza è in coma presso l’ospedale di Zurigo, mentre un ragazzo è arrivato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano con ustioni gravi a una mano e alla testa. Il terzo amico, invece, era stato respinto all’ingresso del locale e ha assistito all’incendio dall’esterno.

Le autorità italiane e svizzere continuano le operazioni di soccorso e identificazione, che si annunciano complesse a causa delle condizioni gravi in cui si trovano molti dei feriti. L’ambasciata italiana in Svizzera e le autorità sanitarie stanno monitorando costantemente la situazione per garantire assistenza ai connazionali colpiti dalla tragedia.