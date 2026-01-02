Continua la tensione in Ucraina: ospedale colpito a Chernihiv e bombardamenti su Zaporizhzhia

Kiev - Dopo gli scambi di attacchi avvenuti durante la notte di Capodanno, la situazione sul terreno inresta critica. Le autorità locali riferiscono che unè stato colpito da tre droni, mentre la città diha subito intensi bombardamenti.

Parallelamente, in Russia, la regione di Samara sarebbe stata presa di mira da droni che hanno centrato alcune raffinerie, in un’escalation reciproca di attacchi a distanza.

Nel frattempo, proseguono le polemiche sull’attacco a un bar e a un hotel a Khorly, nel distretto di Kherson controllato dai russi, dove almeno 24 persone hanno perso la vita e altre 50 sono rimaste ferite. Mosca ha definito l’episodio un “terribile attacco terroristico” e ha chiesto all’Onu di condannarlo. Kiev, da parte sua, ha ribadito che le proprie forze armate “colpiscono solo obiettivi militari”.

Intanto, è previsto per domani un vertice tra Ucraina ed Europa, con la partecipazione dei consiglieri per la sicurezza nazionale di oltre dieci Paesi alleati, rappresentanti della Nato, dell’Unione Europea e, in collegamento online, degli Stati Uniti. L’incontro sarà focalizzato sulle strategie di sicurezza e sul coordinamento tra gli alleati in risposta all’escalation degli attacchi.