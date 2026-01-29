Champions League: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff, Napoli eliminato

PIERO CHIMENTI - Si è chiusa ieri l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, con un bilancio altalenante per le squadre italiane. Solo l’Inter è riuscita a conquistare la vittoria, imponendosi per 2-0 sul Dortmund al Signal Iduna Park. Il match si è deciso nei minuti finali: all’80’ Dimarco firma un cross perfetto su cui il portiere Kobel non può arrivare, mentre al 94’ Diouf approfitta di un rimpallo favorevole per siglare il raddoppio.
La Juventus di Spalletti non va oltre lo 0-0 contro il Monaco, mentre l’Atalanta, nonostante il vantaggio iniziale, viene sconfitta dall’Union Saint-Gilloise per effetto del gol di Khailaili, complicando il percorso verso i playoff.
Il Napoli di Conte deve invece dire addio alla competizione. I partenopei perdono in rimonta contro il Chelsea per 2-3. Dopo il vantaggio iniziale dei londinesi con Vergara al 33’ e il pareggio su rigore trasformato da Enzo Fernandez, il Napoli riesce a ribaltare momentaneamente il risultato con Hojlund al 43’. Nella ripresa, però, sale in cattedra Joao Pedro, che al 61’ pareggia con un potente sinistro da fuori area e all’81’ firma il gol decisivo dopo un dialogo perfetto con Palmer.
Con questi risultati, Inter, Juventus e Atalanta accedono ai playoff di Champions League, mentre il Napoli saluta anticipatamente la competizione, concentrandosi ora sul campionato e sugli altri impegni europei.
0 Commenti