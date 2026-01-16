Brindisi, domenica i funerali di Pietro Zantonini, il vigilante morto a Cortina

Brindisi - Si terranno domenica 18 gennaio alle 12:30 nella chiesa Sacro Cuore Salesiani di Brindisi i funerali di Pietro Zantonini, il vigilante di 55 anni deceduto nella notte tra il 7 e l’8 gennaio scorso a Cortina d’Ampezzo.

L’inchiesta e l’autopsia

La Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta sulla morte dell’uomo e ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo il titolare della società per cui Zantonini lavorava all’interno del cantiere dello Stadio del Ghiaccio, struttura che ospiterà alcune gare delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina tra poche settimane.

Le indagini sono partite a seguito di un esposto presentato dai familiari ai carabinieri. L’autopsia eseguita ieri ha evidenziato come causa del decesso un «evento cardiaco acuto», ritenuto al momento «difficilmente riconducibile» all’ipotermia dovuta alle basse temperature del luogo di lavoro.

Accertamenti in corso

Nonostante i primi riscontri, gli accertamenti dell’autorità giudiziaria proseguono per chiarire definitivamente le cause della morte di Zantonini. La salma del vigilante, originario di Brindisi, arriverà in città nella giornata di sabato, in vista delle esequie domenicali.