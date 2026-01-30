Barletta, una giornata di solidarietà e impegno sociale accanto alle famiglie in difficoltà

Un’iniziativa congiunta che ha visto unite associazioni e volontari per offrire un sostegno concreto alle fasce più fragili della comunità, rafforzando il legame tra solidarietà, inclusione e responsabilità sociale.

La città di Barletta ha vissuto una giornata intensa e significativa all’insegna della solidarietà, grazie a un’iniziativa promossa congiuntamente da Sinergitaly, APAMRI – Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, AS Tifosi Roma e dalla Caritas Diocesana di Barletta. Un momento di condivisione e impegno che ha posto al centro l’attenzione verso le famiglie e le persone che vivono situazioni di difficoltà economica e sociale.

L’iniziativa, svoltasi presso la sede della Caritas Diocesana, ha consentito di offrire un aiuto concreto attraverso la distribuzione di generi alimentari a numerosi nuclei familiari del territorio. Un gesto semplice ma di grande valore, capace di trasformarsi in un segnale tangibile di vicinanza e ascolto verso chi affronta quotidianamente condizioni di fragilità.

A testimoniare l’impegno delle associazioni coinvolte era presente il Cavaliere Ufficiale Riccardo Di Matteo, Presidente Nazionale di APAMRI, che ha portato i saluti del Commendatore dott. Michele Grillo, Segretario Generale di APAMRI e Presidente di AS Tifosi Roma, e del Delegato Regionale APAMRI Cav. Antonio Giaimis. La partecipazione attiva di volontari e rappresentanti associativi ha contribuito alla piena riuscita dell’iniziativa, rafforzando la rete di collaborazione tra realtà del terzo settore e comunità locale.

«È stata una giornata di autentica condivisione e solidarietà. Grazie all’impegno dei volontari siamo riusciti a offrire un sostegno concreto a chi è in difficoltà. La solidarietà resta un pilastro fondamentale per rafforzare il legame tra comunità e istituzioni», ha dichiarato Riccardo Di Matteo.

Un concetto ribadito anche dal Segretario Generale Michele Grillo, che ha evidenziato il valore di iniziative capaci di promuovere percorsi socio-educativi e culturali a favore delle persone più fragili, sottolineando il ruolo del volontariato come strumento essenziale di coesione sociale e inclusione.

Hanno preso parte alla giornata anche il Delegato provinciale BAT Cav. Fabio Filosa, il Delegato della città di Andria Comm. Luca Sanguedolce, il Cav. Cataldo Calà, il Cav. Francesco Achille Bruno e la Dott.ssa Luisa Vernice, che hanno partecipato attivamente alla consegna della colletta alimentare, esprimendo apprezzamento per l’opera quotidiana svolta a favore degli ultimi e delle persone senza fissa dimora.

Particolarmente sentito l’intervento del Direttore della Caritas Diocesana, Dott. Lorenzo Chieppa, che ha illustrato le attività portate avanti sul territorio, manifestando gratitudine per la collaborazione avviata con APAMRI e le altre associazioni, ritenuta fondamentale per rendere più efficaci e capillari gli interventi di sostegno.

A conclusione della giornata sono state consegnate targhe di gratitudine al Cav. Riccardo Di Matteo, al Cav. Fabio Filosa, al Comm. Luca Sanguedolce e al Segretario Generale Commendatore Michele Grillo, con un ringraziamento particolare alle aziende Saporosa di Puglia e Sinisi Conserve Srl di Michele Sinisi per il contributo fornito.

L’iniziativa ha rappresentato un esempio concreto di cooperazione tra associazioni, volontari e istituzioni, dimostrando come il lavoro condiviso possa incidere positivamente sulla vita delle persone, offrendo non solo aiuti materiali ma anche un messaggio di speranza, unità e responsabilità collettiva.