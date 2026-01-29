Bari Torre a Mare – quando la colazione diventa equilibrio

C on ALIA Fastigia il primo gesto della giornata si trasforma in un’esperienza condivisa di benessere, ascolto e consapevolezza

C’è un momento, rarissimo, in cui il tempo smette di chiedere velocità e restituisce spazio. È accaduto a Bari Torre a Mare, in un mattino che ha scelto di cominciare senza fretta, lasciando che la colazione diventasse un atto di presenza, prima ancora che di nutrimento.

Nei giorni scorsi si è svolto il primo appuntamento del 2026 di “Colazione felice & consapevole”, il percorso promosso da ALIA Fastigia – Salute, Benessere e Cultura Alimentare, che trasforma il primo pasto della giornata in un’esperienza che coinvolge corpo, mente e relazione. Un incontro che non insegna regole, ma invita all’ascolto. Non propone schemi rigidi, ma restituisce senso a gesti quotidiani troppo spesso automatici.

La scelta di Torre a Mare non è stata casuale. Un luogo raccolto, vicino a Bari, dove il mare suggerisce naturalmente un ritmo più lento. Qui, negli spazi del ristorante Le Rune – cucina bio mediterranea, la colazione ha assunto il valore di un rito semplice e condiviso, capace di mettere in connessione nutrizione, movimento e consapevolezza.

Al centro dell’incontro, il primo pasto della giornata come atto di rispetto verso sé stessi. Non una prescrizione, ma una scelta. Non un elenco di alimenti “giusti” o “sbagliati”, ma la capacità di combinare cibi del territorio con gusto, equilibrio e attenzione ai segnali del corpo. Un racconto accessibile, concreto, lontano dagli estremismi, che ha attraversato anche il tema degli ormoni come risposta viva alle abitudini quotidiane: come mangiamo, come ci muoviamo, come riposiamo, come viviamo le relazioni.

Accanto alla nutrizione, il movimento. Non performance, non sforzo, ma risveglio. Un momento di attivazione dolce e di ascolto corporeo che ha preparato il corpo al cibo, ricordando che mangiare è parte di un equilibrio più ampio, che inizia dal respiro e dalla presenza.

A impreziosire il racconto, anche il richiamo al mondo delle api e del miele, come metafora naturale di un benessere che nasce dall’insieme. Cooperazione, territorio, equilibrio. Piccoli esseri capaci di ricordare che la salute non è mai il risultato di un singolo gesto isolato, ma di una rete viva di scelte coerenti e quotidiane.

“Colazione felice & consapevole” si conferma così un progetto che parla di salute in modo umano e reale. Un percorso che invita a rallentare senza nostalgia, a riscoprire le tradizioni con uno sguardo contemporaneo, più gentile e più attento al benessere autentico delle persone.

Dopo le tappe di Fasano e Torre a Mare, il cammino proseguirà ancora in Puglia e poi in tutta Italia. Il prossimo appuntamento è in preparazione per il 28 febbraio a Barletta, nuova tappa di un progetto che continua a crescere portando con sé un messaggio semplice e potente: per stare meglio, a volte, basta tornare all’essenziale. E ricominciare dal primo gesto della giornata.