Allerta maltempo in Italia: piogge, temporali e neve in arrivo

Roma - L’Italia si prepara a un’intensa ondata di maltempo nelle prossime ore, con forti piogge, temporali e nevicate diffuse. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato allerta arancione per Lazio, Molise e Sardegna, mentre altre otto regioni – Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Veneto – sono in allerta gialla. Particolare attenzione su Roma, dove sono attese precipitazioni abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale, con venti forti o burrasca e mareggiate lungo le coste esposte.

Al Nord le condizioni peggioreranno già dal mattino, con piogge moderate e temporali soprattutto lungo il versante tirrenico, dalla Liguria alla Toscana e fino a Lazio, Campania e Calabria. La neve interesserà i rilievi alpini e si spingerà localmente fino a quote collinari, in alcuni casi anche vicino alla pianura, in particolare nel basso Piemonte.

Tra il pomeriggio e la sera il maltempo tenderà a diminuire al Nord e al Centro, ma un nuovo vortice in arrivo dalla Sardegna riporterà forti piogge e temporali sulle regioni centrali e meridionali, intensificando nuovamente le condizioni instabili lungo il versante tirrenico. La Protezione Civile invita a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni locali per la sicurezza.