Nicola Carraro racconta il calvario dell’ultimo anno: pancreatite acuta e lunga convalescenza

Milano - Nicola Carraro ha parlato apertamente del grave problema di salute che lo ha portato quasi alla morte. Il produttore cinematografico e marito di Mara Venier ha spiegato, sulle pagine del magazine, di aver subito un’operazione presso ila causa di una, scatenata da un farmaco assunto nell’ambito di una cura dimagrante.

Carraro ha definito il suo ultimo anno come un vero “calvario”: «Tre settimane ricoverato. Con Mara che faceva avanti e indietro da Roma», ha raccontato al magazine.

Nel corso della puntata di oggi di La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo su Rai1, il Professor Giorgio Calabrese ha sottolineato i rischi legati all’uso di farmaci senza controllo medico: «Qualunque farmaco può creare dei problemi, ci vuole una valutazione clinica».

L’ultimo anno per Nicola Carraro è stato particolarmente difficile. Come ha raccontato più volte pubblicamente anche Mara Venier, il produttore ha affrontato diversi problemi di salute che lo hanno costretto a trasferirsi a Milano, dove è stato seguito da un’équipe medica specializzata presso l’ospedale San Raffaele.

Sui social, lo stesso Carraro si era mostrato in carrozzina, spiegando di aver subito «una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso», che lo ha costretto a un lungo periodo di convalescenza.