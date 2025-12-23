Tragedia nel giornalismo sportivo rumeno: muore a 27 anni Malina Maria Guler

Bucarest - Scompare tragicamente, giornalista sportiva di 27 anni, molto conosciuta e apprezzata nel mondo del calcio rumeno. La giovane è morta dopo una caduta dal settimo piano, poche ore dopo la pubblicazione di un messaggio sui social che oggi assume il valore di un doloroso presagio.

Malina era diventata negli anni un volto familiare per tifosi e addetti ai lavori grazie a un percorso costruito con passione e autenticità. Partita come influencer calcistica, aveva saputo trasformare l’amore per il pallone e per la fotografia in una professione riconosciuta. Grande tifosa dell’FC Bihor Oradea, raccontava con uno sguardo diretto e personale i successi e le difficoltà della squadra, fino a diventarne reporter e fotografa ufficiale, contribuendo anche alla narrazione della storica promozione in seconda divisione nel 2024.

Con oltre 40mila follower tra Instagram e Facebook, Malina condivideva non solo contenuti sportivi, ma anche musica, concerti e frammenti della sua quotidianità. Negli ultimi mesi, tuttavia, la sua presenza pubblica si era fatta più rarefatta e chi le era vicino parlava di un periodo complesso, segnato da difficoltà personali e problemi di salute. La sera precedente alla morte aveva pubblicato un breve video di un concerto accompagnato dalla frase: «Dammi tempo, Dio, almeno una stagione…», parole che oggi colpiscono profondamente chi l’aveva seguita e conosciuta.

L’FC Bihor Oradea ha voluto ricordarla con un messaggio ufficiale, sottolineandone la professionalità, la dedizione e la sensibilità con cui sapeva raccontare le emozioni del club e dei suoi tifosi.

La scomparsa di Malina Maria Guler lascia un vuoto profondo nel giornalismo sportivo locale e nel cuore di una comunità che, attraverso il suo lavoro, aveva imparato a conoscere una giovane professionista capace di trasformare la passione in racconto e il racconto in condivisione.