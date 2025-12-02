Witkoff a Mosca per il piano di pace in Ucraina, incontri con Putin e Zelensky in programma

Mosca - Steve Witkoff, inviato del presidente Usa Donald Trump, è arrivato oggi a Mosca per una serie di incontri diplomatici volti a discutere il piano di pace in Ucraina. Prima di incontrare il presidente russo Vladimir Putin insieme a Jared Kushner, Witkoff ha avuto un colloquio con Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del Cremlino per gli investimenti e capo del Fondo russo per gli investimenti diretti.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Axios Barak Ravid su X, gli inviati americani dovrebbero successivamente incontrare anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Lo stesso Zelensky, durante la sua visita in Irlanda, ha commentato che l’attuale fase dei negoziati rappresenta “uno dei momenti più difficili e allo stesso tempo più ottimistici”. Il presidente ucraino ha sottolineato che l’ultima bozza del piano di pace contiene 20 punti, elaborati tra Ginevra e la Florida, ma che alcune questioni devono ancora essere risolte. “C’è la possibilità di porre fine a questa guerra in modo decente e dignitoso, grazie allo sforzo negoziale degli Stati Uniti”, ha affermato Zelensky.

Sul fronte russo, il presidente Vladimir Putin ha ribadito che “la Russia non ha intenzione di combattere l’Europa, ma se l’Europa lo facesse, saremmo pronti fin da subito”. “Non intendiamo entrare in guerra con l’Europa, l’ho detto cento volte – ha detto Putin, citato da Interfax – ma se l’Europa decidesse improvvisamente di combattere e iniziasse, saremmo pronti fin da subito”.

L’arrivo di Witkoff a Mosca segna una nuova tappa nei tentativi diplomatici di mediazione americana, mentre le trattative per un accordo di pace in Ucraina continuano tra delicate fasi negoziali e dichiarazioni dei leader coinvolti.