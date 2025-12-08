Ue, via libera al programma per rafforzare la difesa. Zelensky atteso a Bruxelles e domani a Roma

Keir Starmer Ig

L’Unione Europea ha adottato il nuovo programma per il rafforzamento della difesa comune, un passo considerato strategico nel contesto della guerra in Ucraina e delle tensioni internazionali.

Oggi il presidente del Consiglio europeo Mark Rutte riceverà a Bruxelles il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente del Parlamento europeo António Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Per domani è previsto invece l’incontro tra Giorgia Meloni e Zelensky a Palazzo Chigi, in un appuntamento definito “cruciale” per il coordinamento tra Italia e Ucraina.

Nel frattempo, dagli Stati Uniti arrivano nuove dichiarazioni del presidente Donald Trump, che ha parlato dei negoziati di pace:

“Stiamo parlando con Putin e con i leader ucraini, incluso Zelensky. Devo dire che sono un po’ deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta. Credo che la Russia sia d’accordo, non sono sicuro che Zelensky lo sia, ma ai suoi piace”.

Mentre Washington discute di un possibile piano, Mosca ha colto l’occasione per inserirsi nel confronto tra Usa ed Europa. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha commentato i recenti cambiamenti introdotti dagli Stati Uniti nella loro strategia di sicurezza nazionale:

“Le critiche rivolte all’Europa e il richiamo al rischio di una ‘cancellazione della civiltà’ sono coerenti con la visione di Mosca e possono garantire un lavoro costruttivo con gli Usa sulla soluzione ucraina”.

Intanto, a Londra, Zelensky ha incontrato il primo ministro Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in una serie di colloqui dedicati al sostegno militare e alle prospettive diplomatiche.