Ritrovata viva Tatiana Tramacere: la 27enne torna a casa dopo 11 giorni di apprensione

Nardo' - Si conclude con un lieto fine la vicenda della, scomparsa lo scorsoa Lecce. La giovane è stata ritrovata viva in uno stanzino accanto alla mansarda dell’amico, a pochi metri dalla sua abitazione. Accompagnata dal fratello Vladimir e dai carabinieri, Tatiana è stata visitata all’ospedaledi Lecce e successivamente ha potuto finalmente fare ritorno a casa.

Secondo quanto riferito da Gheormescu, la giovane avrebbe organizzato tutto di propria iniziativa, chiedendo il suo aiuto perché lo considerava la persona di cui si fidava. Tatiana avrebbe spiegato di sentirsi giù di morale e di voler prendersi un periodo di isolamento prima di rientrare in famiglia.

Le indagini

La svolta nelle indagini è arrivata giovedì sera, quando i carabinieri hanno perquisito la mansarda dell’amico 30enne, dopo averlo interrogato e sequestrato il telefono per analizzare tabulati, chat e immagini di videosorveglianza. In un primo momento Gheormescu era stato indagato per istigazione al suicidio, ma con il ritrovamento di Tatiana viva la sua posizione non prevede alcuna misura cautelare.

Gli accertamenti hanno evidenziato che la giovane aveva incontrato Gheormescu il pomeriggio della scomparsa, con l’intento di raggiungere Brescia per incontrare l’ex fidanzato. L’incontro si sarebbe concluso senza tensioni, ma Tatiana non ha mai preso il bus per il viaggio, preferendo l’allontanamento volontario. Al momento del ritrovamento, i carabinieri non hanno rilevato segni di costrizione.

Le dichiarazioni

“Tatiana è viva, sta bene e in apparenti condizioni di buona salute. Lasciateci lavorare per comprendere se era in uno stato di costrizione o se era una sua volontà”, ha dichiarato il colonnello Andrea Siazzu.

“In questo momento sto vivendo anticipatamente il mio Natale in famiglia”, ha commentato il padre Rino Tramacere, sottolineando la gioia e il sollievo della famiglia. L’avvocato della famiglia, Tommaso Valente, ha evidenziato che, al momento, il dato più importante è che Tatiana sia stata ritrovata viva.

Il ritorno a casa

Dopo i controlli sanitari, Tatiana è finalmente tornata nella sua abitazione, dove potrà riabbracciare la famiglia e recuperare la normalità dopo giorni di grande apprensione. La vicenda resta comunque al vaglio degli inquirenti per chiarire ogni dettaglio sul periodo di allontanamento della giovane.