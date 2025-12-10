Ucraina, Zelensky stima piano di pace: pronto a elezioni entro tre mesi

Roma - Dopo gli incontri in Italia con Papa Leone e la premier Giorgia Meloni, il presidente ucraino Zelensky ha stimato i tempi per la presentazione del piano di pace, sotto la crescente pressione del presidente Usa Donald Trump, che auspica un accordo entro Natale. Il leader ucraino ha inoltre dichiarato di essere “pronto a indire elezioni anche entro tre mesi, a condizione che siano garantite le condizioni di sicurezza”.

Intanto, Trump ha rilanciato nuove critiche all’Europa, definendola “debole e incapace di decidere”, commento accolto con favore dalla Russia. Sulle elezioni in Ucraina, Trump ha aggiunto: “La guerra viene utilizzata per impedirle; non è più una democrazia”.