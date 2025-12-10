Ucraina, Zelensky discute con gli Usa del piano di ricostruzione

Roma, 10 dicembre 2025 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che oggi discuterà con gli Stati Uniti di un documento relativo al processo di ricostruzione del Paese, a pochi giorni dal summit europeo del 18-19 dicembre. Dopo gli incontri in Italia con Papa Leone e la premier Giorgia Meloni, Zelensky stima tempi rapidi per l’invio del piano di pace, sotto la pressione del presidente statunitense Donald Trump, che auspica un accordo entro Natale.
Parallelamente, la Russia ribadisce il proprio obiettivo: una pace duratura con l’Ucraina, non una semplice tregua. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sottolineando la volontà di Mosca di evitare escalation.
Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, l’Unione Europea punta a una decisione già questa settimana per immobilizzare fino a 210 miliardi di euro di asset sovrani russi, superando così il regime sanzionatorio rinnovabile ogni sei mesi. La mossa mira a superare le resistenze del premier ungherese Viktor Orban, che aveva minacciato il veto sul rinnovo delle sanzioni.
Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha avvertito che Mosca non intende entrare in guerra con l’Europa, ma reagirà a un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina. Secondo Lavrov, i Paesi europei puntano a confiscare gli asset russi perché non dispongono di altre risorse per finanziare il conflitto.
