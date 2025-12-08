Ucraina, Trump: "Deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta"

Washington - Donald Trump ha commentato gli ultimi sviluppi nelle trattative per la pace in Ucraina, dichiarando:

"Stiamo parlando con Putin e con i leader ucraini, incluso Zelensky. Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta. Credo la Russia sia d'accordo, non sono sicuro che Zelensky sia d'accordo, a lui piace".

Le parole del presidente Usa arrivano mentre Mosca sembra inserirsi nello scontro in corso tra Stati Uniti ed Europa. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha sottolineato che le modifiche alla strategia di sicurezza nazionale americana, critiche nei confronti dell’Europa e con riferimenti al rischio di "cancellazione della civiltà", sarebbero coerenti con la visione di Mosca e potrebbero permettere un lavoro costruttivo con gli Stati Uniti sulla soluzione ucraina.

Intanto a Londra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà oggi Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. La premier italiana Giorgia Meloni non sarà presente, ma ha fatto sapere di aver sentito Zelensky e di averlo invitato a Roma nei prossimi giorni.