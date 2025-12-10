Inter, un’altra sconfitta in Champions: Liverpool vince 1-0 a Milano

Milano - Dopo il ko contro l’Atletico Madrid, l’Inter subisce un’altra sconfitta in Champions League, ancora una volta negli ultimi minuti di gara. Il match contro il Liverpool a San Siro si chiude 1-0 per gli inglesi, con il gol decisivo di Szoboszlai su rigore al 88’, assegnato dal Var.

La partita è stata combattuta, con occasioni da entrambe le parti. Nel primo tempo sono soprattutto i nerazzurri a rendersi pericolosi, con Barella e Lautaro vicini alla rete. Pesano, però, i problemi fisici: Calhanoglu e Acerbi escono entrambi per noie muscolari nel corso della prima frazione.

Con questo risultato, l’Inter resta a quota 12 punti nel girone, ma la squadra di Chivu dovrà reagire nelle prossime partite per provare a centrare la qualificazione.