Ucraina sotto attacco: droni e missili colpiscono Kiev e Chernihiv. Trump: "Civiltà europea rischia di essere cancellata"

(2024 zignal_88/Shutterstock)

Kiev – Nella notte, la capitale ucraina è stata colpita da un attacco con droni e missili, che ha causato danni e feriti. Secondo fonti locali, obiettivi degli attacchi russi sono stati anche edifici residenziali e infrastrutture critiche a Chernihiv, nel nord del Paese.

In un contesto di crescente tensione, il Dipartimento di Stato americano ha dato il via libera alla possibile vendita all’Italia di missili aria-terra a gittata estesa e delle relative attrezzature, per un costo stimato in 301 milioni di dollari.

Intanto, il presidente Donald Trump ha rilanciato le critiche all’Europa, definendola in un documento della Casa Bianca come una “civiltà che rischia di essere cancellata” e mettendo in dubbio il ruolo del Vecchio Continente nella difesa globale.

Sul fronte europeo, la premier Giorgia Meloni ha chiarito: “Nessuna incrinatura. L’Europa deve essere capace di difendersi da sola”, sottolineando l’autonomia strategica del continente.

Oggi sono previsti nuovi colloqui a Miami con la delegazione ucraina, nell’ambito degli sforzi internazionali per sostenere Kiev di fronte agli attacchi russi.