Ucraina, Mosca: modifiche al piano Usa rallentano accordi. Raid russi a Odessa provocano otto morti

Shutterstock

Mosca – Le modifiche apportate al piano di pace statunitense per l’Ucraina da Kiev e dall’Europa stanno rallentando il raggiungimento di un accordo, secondo quanto dichiarato dal consigliere del Cremlino, come riportato dall’agenzia Tass.

L’ipotesi di un incontro trilaterale tra Mosca, Washington e Kiev “non è stata finora discussa seriamente e al momento non è presa in considerazione”, ha precisato Ushakov. La possibilità di un nuovo vertice a tre era stata avanzata da Washington e, secondo quanto dichiarato da Zelensky, gli europei “potrebbero partecipare” all’incontro.

Riguardo agli asset russi congelati, Mosca ha ribadito che intende utilizzare tutti i 210 miliardi disponibili, restituendo i prestiti solo quando verranno pagati i danni subiti. Sempre secondo fonti russe, l’inviato di Mosca ai colloqui di Miami sull’Ucraina, Kirill Dmitriev, ha definito “costruttivi” gli incontri con l’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e con Jared Kushner, genero del presidente Usa. I colloqui proseguiranno anche oggi a Miami.

Sul fronte militare, continuano i raid russi: un attacco a Odessa ha provocato la morte di otto persone. Intanto, i droni ucraini hanno colpito una nave da guerra russa nel Mar Caspio.

La situazione rimane tesa sia sul piano diplomatico sia sul fronte dei combattimenti, con nuovi sviluppi previsti nei prossimi giorni.