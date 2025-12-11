Ucraina, Kiev risponde al piano di pace. Trump: "Usa non vogliono perdere tempo"

Kiev - Il futuro dell’Ucraina resta al centro delle trattative internazionali con l’invio agli Stati Uniti di una nuova bozza del piano di pace da parte di Kiev. Il documento, aggiornato dopo giorni di consultazioni con Germania, Francia e Regno Unito, affronta nodi critici come la situazione nel Donbass e la gestione della centrale nucleare di Zaporizhia.
Ieri, i leader europei hanno parlato al telefono con il presidente Usa Donald Trump, che sottolinea: “Gli europei vogliono il vertice, ma prenderemo una decisione in base alle modifiche al piano. Gli Usa non vogliono perdere tempo”. Nel fine settimana potrebbe dunque svolgersi un vertice Ue-Usa-Ucraina per discutere i dettagli della proposta.
Mosca intanto sfrutta le divisioni occidentali: secondo il Cremlino, Trump sarebbe “l’unico a capire la guerra”. Il ministero della Difesa russo ha comunicato di aver abbattuto 287 droni ucraini durante la notte, di cui almeno 40 nei pressi di Mosca, a dimostrazione della continua pressione militare russa.
Sul fronte interno, la politica italiana mostra divisioni: la Lega frena sul nuovo decreto per l’invio di armi a Kiev, con il capogruppo Romeo che invita ad “aspettare il negoziato”. Giuseppe Conte, invece, attacca l’Europa accusandola di aver fallito e dichiarando che “sull’Ucraina si tratta solo con Trump”. I riformisti del Partito Democratico sollecitano Schlein a prendere posizione, criticando il suo linguaggio, definito simile a quello di Vannacci.
La situazione rimane fluida, tra pressioni militari, diplomazia internazionale e tensioni politiche interne, con il destino del conflitto ucraino che resta appeso alle prossime ore di negoziato.
