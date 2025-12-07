Trump Jr: “Mio padre potrebbe fermare gli aiuti a Kiev”. Attacchi all’Europa di Trump e Musk

Donald Trump Jr. ha lasciato intravedere la possibilità che il padre, Donald Trump, possa abbandonare il processo di pace per la guerra in Ucraina. Secondo il figlio maggiore del presidente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky starebbe prolungando il conflitto perché consapevole che, se finisse ora, non vincerebbe. Trump Jr. ha aggiunto che “l’Ucraina è molto più corrotta della Russia” e che l’opinione pubblica americana non sarebbe più disposta a sostenere gli aiuti militari a Kiev.

Intanto, i cambiamenti nella Strategia per la sicurezza nazionale adottati da Donald Trump – che includono dure critiche all’Europa e l’allarme sul rischio di “cancellazione della civiltà” – sono stati definiti “coerenti” con la visione di Mosca e in grado di favorire un “lavoro costruttivo” con gli Stati Uniti sulla soluzione ucraina dal portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, citato dall’agenzia Tass.

Sull’onda delle dichiarazioni di Trump, anche Elon Musk ha attaccato l’Unione europea: “L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli paesi, così i governi potrebbero rappresentare meglio i propri cittadini”, ha dichiarato l’imprenditore, a pochi giorni dalla multa di 120 milioni inflitta da Bruxelles al suo social X.

La Commissione europea ha replicato al documento della Casa Bianca sulla Strategia per la sicurezza nazionale, sottolineando che “decisioni che riguardano l’Ue vengono prese dall’Ue per l’Ue, comprese quelle relative alla tutela dell’ordine internazionale fondato sulle regole”.

Sul fronte ucraino, la polizia regionale di Kharkiv segnala che i bombardamenti russi nei distretti di Kupiansk e Chuhuiv hanno causato due morti e sette feriti. Le informazioni sono state diffuse su Telegram e riportate dall’agenzia Ukrinform.