Tragedia a Cortina: muore il lavoratore materano Giuseppe Schirone

Cortina d'Ampezzo – La UGL Matera piange la tragica scomparsa di Giuseppe Schirone, 63 anni, originario di Policoro (Matera), rimasto vittima di un incidente stradale a Cortina.

Secondo quanto ricostruito, Giuseppe, presente a Cortina per motivi di lavoro, stava passeggiando lungo il marciapiede della statale 51 Alemagna nella tarda serata di ieri, quando lo scontro tra due autovetture ha provocato l’uscita di strada di uno dei mezzi che lo ha travolto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, l’impatto è risultato fatale.

“Ancora una volta ci troviamo a piangere un lavoratore che perde la vita lontano dalla propria casa e dai propri affetti – commenta Pino Giordano, segretario provinciale della UGL Matera –. Una tragedia che colpisce profondamente la comunità di Policoro e lascia sgomenti tutti noi. La UGL Matera si stringe con vicinanza alla famiglia di Giuseppe Schirone, ai parenti e agli amici, condividendone il dolore in questo momento di immensa sofferenza. La tutela della vita e della sicurezza di chi lavora e si sposta per motivi professionali deve restare una priorità assoluta”.

La vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei lavoratori in trasferta e sulla necessità di misure efficaci per prevenire incidenti stradali mortali.