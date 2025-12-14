Sparatoria durante le celebrazioni di Hanukkah a Bondi Beach: almeno tre morti

Bondi Beach, Sydney – Momenti di terrore ieri sera a Bondi Beach, nella periferia orientale di Sydney, durante una celebrazione di Hanukkah. Alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco sui partecipanti, provocando almeno tre morti e diversi feriti.

La polizia ha definito l’accaduto un “episodio in corso”, esortando la popolazione a evitare la zona: “Chiunque si trovi sul posto dovrebbe mettersi al riparo”, hanno dichiarato le autorità locali. Testimoni oculari hanno riferito di più persone vestite di nero scese da veicoli che hanno sparato sulla spiaggia, mentre molti partecipanti sono riusciti a fuggire o si sono nascosti.

Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, due sospetti sono stati arrestati poco dopo l’accaduto, confermando l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Immagini diffuse sui social media mostrano un massiccio dispiegamento di polizia nella zona, con agenti impegnati a mettere in sicurezza l’area e a verificare eventuali altri sospetti.

Bondi Beach, celebre a livello internazionale per le sue spiagge dorate e le onde perfette per il surf, è un luogo molto frequentato da turisti e residenti. Questo tragico episodio interrompe bruscamente la reputazione di località sicura e rilassata, richiamando l’attenzione sulla necessità di maggiore sicurezza durante eventi pubblici.

Le autorità continuano a indagare sulla dinamica dell’attacco e invitano tutti i cittadini a rimanere lontani dalla zona fino a nuove comunicazioni.