Rubio: “Alcuni progressi nei colloqui con la Russia”, annullato l’incontro tra Zelensky e gli inviati Usa

Bruxelles - L’incontro a Bruxelles tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, che ieri hanno incontrato Vladimir Putin a Mosca, non avrà luogo “a causa del ritorno degli inviati” stessi a Washington. Lo riporta il Kyiv Post, citando fonti non specificate. Secondo le informazioni disponibili, Zelensky sta facendo rientro in Ucraina dall’Irlanda, mentre la Tass segnala che il volo con Witkoff e Kushner ha superato l’Europa ed è entrato nella notte nello spazio aereo canadese, secondo quanto riferito da un controllore del traffico aereo europeo.Intanto, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che nei colloqui con la Russia sono stati compiuti “alcuni progressi”. In un’intervista a Fox News, Rubio ha spiegato: “Quello che abbiamo cercato di fare è capire con cosa potrebbero convivere gli ucraini che dia loro garanzie di sicurezza per il futuro”.Ieri al Cremlino si sono svolti colloqui fiume tra il presidente russo Vladimir Putin e i due inviati statunitensi. Witkoff e Kushner avrebbero dovuto incontrare oggi Zelensky a Bruxelles, ma l’incontro è stato cancellato.Sul fronte europeo, emergono nuove tensioni sul fronte energetico e finanziario. La Bce ha messo in stand-by eventuali decisioni sugli asset russi, mentre Consiglio e Parlamento europei hanno trovato un’intesa sul regolamento per eliminare le importazioni di gas dalla Russia: lo stop sarà graduale a partire dalla fine del 2026 e totale dall’autunno 2027.La situazione resta fluida, con la diplomazia internazionale in fermento per tentare di trovare soluzioni a una guerra che dura da mesi, tra colloqui strategici e negoziati sul gas che definiscono la postura dell’Europa nei confronti di Mosca.