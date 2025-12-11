Rosanna Banfi: “I linfonodi sono puliti, la mia battaglia contro il tumore è finita”

Roma, 11 dicembre 2025 – Una notizia che scalda il cuore dei fan e degli amici: Rosanna Banfi, nota attrice italiana, ha annunciato oggi via social una splendida notizia riguardante la sua salute.

“Oggi è una splendida giornata!” ha scritto su Facebook. “Non solo perché c’è il sole o perché il Natale si avvicina… ma soprattutto perché ho ricevuto la telefonata più importante della mia vita: i linfonodi sono puliti! La mia nuova battaglia contro il tumore si è conclusa qui.”

Con parole semplici e sincere, l’attrice ha voluto condividere la gioia e il sollievo dopo il difficile periodo vissuto, ringraziando anche tutti coloro che le hanno espresso sostegno e vicinanza.

Il messaggio di Rosanna Banfi arriva come un raggio di luce in un momento di festa imminente, ricordando quanto sia preziosa la vita e quanto possa essere fondamentale il supporto di familiari, amici e sostenitori.

I fan dell’attrice hanno subito reagito con messaggi di gioia e congratulazioni, sottolineando la forza e il coraggio di Rosanna nel raccontare apertamente la propria esperienza e nel condividere una vittoria così importante.

Concludendo il post, l’attrice ha espresso gratitudine e speranza: un messaggio che diventa simbolo di positività e resilienza, ispirando chiunque stia affrontando momenti difficili legati alla salute.