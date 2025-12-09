Roma, sciopero Atac di 24 ore: disagi previsti per il trasporto pubblico

Roma - Martedì nero per i cittadini romani e per tutti coloro che utilizzano i mezzi pubblici nella Capitale. Oggi,, è previsto uno, indetto dal sindacato, che coinvolgerà tutto il personale dell’azienda e comporterà, ritardi e possibili soppressioni di corse.

Fasce di garanzia

Come stabilito dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, resteranno operative le fasce di garanzia. I mezzi saranno regolarmente in servizio: dall’inizio del turno fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20, per assicurare gli spostamenti principali dei cittadini.

Informazioni sul servizio

Atac raccomanda agli utenti di monitorare costantemente l’andamento del servizio tramite i canali ufficiali dell’azienda: il portale web, il profilo X/Twitter @infoatac, il contatto WhatsApp 335.1990679 e i monitor informativi presenti su veicoli, fermate e stazioni. È consigliato anche l’uso delle app dedicate al trasporto pubblico e l’acquisto digitale dei titoli di viaggio per la metropolitana di Roma, così da ridurre disagi, code o sospensioni nel servizio di vendita.

Motivazioni dello sciopero

Secondo quanto riportato da Atac sul proprio sito, le ragioni principali della protesta riguardano:

Cambi turno individuali degli autisti

Disagio del pasto

Discriminazioni premiali nei diversi settori aziendali e negli adeguamenti parametrali

Valorizzazione delle professionalità interne

Disciplina e sicurezza nelle rimesse, in particolare all’uscita pedonale della rimessa Portonaccio

Applicazione della sentenza di Cassazione relativa alla IV area per tutti i lavoratori interessati

Riorganizzazione del settore biglietteria

I cittadini sono invitati a organizzare gli spostamenti in anticipo e a verificare in tempo reale eventuali aggiornamenti sul servizio.