Novara, trovato senza vita il 16enne Dario Cipullo: indagano i carabinieri

Novara - È stato ritrovato senza vita Dario Cipullo, il sedicenne di Novara scomparso nella notte tra venerdì e sabato dopo non essere rientrato a casa al termine di una festa a casa di amici. Il corpo del giovane è stato rinvenuto oggi, poco dopo mezzogiorno, nelle acque del Canale Cavour, nella frazione di Agognate, a pochi chilometri dal capoluogo piemontese.

La scomparsa del ragazzo aveva fatto scattare immediatamente le ricerche, con l’impegno delle forze dell’ordine e la mobilitazione della comunità locale, che nelle ultime ore aveva seguito con apprensione l’evolversi della vicenda. Purtroppo, il ritrovamento ha spento ogni speranza.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno all’una di notte tra venerdì e sabato Dario sarebbe stato accompagnato in auto verso casa al termine della festa. Il giovane, però, sarebbe sceso dal veicolo a circa cento metri dalla sua abitazione, facendo perdere le proprie tracce poco dopo. Un elemento che rende ancora più complessa la ricostruzione dell’accaduto, anche perché il luogo del ritrovamento del corpo si trova a diversi chilometri di distanza dal punto in cui il ragazzo era stato lasciato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della morte e ricostruire gli ultimi spostamenti del sedicenne. Al momento non vengono escluse ipotesi e sarà fondamentale l’esito degli esami medico-legali per stabilire se si sia trattato di un tragico incidente o se vi siano responsabilità di terzi.

La notizia ha profondamente colpito la comunità novarese, sconvolta dalla perdita di un ragazzo così giovane. In molti, nelle ore successive al ritrovamento, hanno espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia, colpita da un dolore improvviso e devastante.

Le indagini proseguono per fare piena luce su una tragedia che ha scosso l’intera città.