New York paralizzata dalla tempesta di neve più intensa degli ultimi tre anni

New York – Una potente tempesta di neve si è abbattuta su New York, provocando disagi senza precedenti negli ultimi tre anni. Le nevicate hanno raggiunto picchi di, costringendo le autorità a dichiarare losia nello Stato di New York sia nel New Jersey.

Secondo le previsioni della governatrice Kathy Hochul, le nevicate potrebbero raggiungere i livelli più alti dal 2022, con accumuli di 5 centimetri o più all’ora. Hochul ha avvertito gli automobilisti dei pericoli legati alle strade ghiacciate e alla neve mista o nevischio prevista in molte zone.

La tempesta ha colpito oltre 40 milioni di persone nel nord degli Stati Uniti. Strade normalmente trafficate come Lexington Avenue e Park Avenue nell’Upper East Side si sono presentate semideserte, con la neve che ha ricoperto anche gli alberi di Natale illuminati.

I disagi hanno coinvolto il traffico aereo: secondo il servizio FlightAware, oltre 1.600 voli sono stati cancellati e 7.800 subiti ritardi. La maggior parte delle cancellazioni ha interessato i principali aeroporti della città: John F. Kennedy, Newark Liberty International e LaGuardia.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso allerte per tempeste di ghiaccio e invernali in tutto lo Stato di New York e nel Connecticut, prevedendo nevicate fino a 30 centimetri in alcune zone, tra cui Long Island e la Hudson Valley. Allerta anche per Pennsylvania, Massachusetts e New Jersey, accompagnata da forti venti.

Nonostante le difficoltà, molti turisti hanno affollato le strade della città, ammirando la Grande Mela trasformata in un suggestivo paesaggio invernale in vista delle celebrazioni di Capodanno.

“La sicurezza dei newyorkesi è la mia priorità assoluta – ha dichiarato Hochul – e continuo a raccomandare la massima cautela per tutta la durata della tempesta, evitando viaggi non necessari”.