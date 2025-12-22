Mosca, esplosione di un’auto: muore il generale Fanil Sarvarov

Mosca - Un’automobile è esplosa questa mattina nel cortile di un edificio nella zona sud di Mosca, causando la morte del, 56 anni, capo del dipartimento di addestramento operativo dello Stato Maggiore russo. L’esplosione è avvenuta intorno alle 7 locali, e l’ordigno era posizionato sotto il veicolo lungo, secondo quanto riferito dal Comitato investigativo russo.

Le autorità hanno aperto un’indagine sulla morte di Sarvarov, valutando tra le piste investigative anche un possibile collegamento con l’Ucraina. La portavoce del Comitato investigativo, Svetlana Petrenko, ha dichiarato che una delle ipotesi al vaglio è che il crimine possa essere stato organizzato da servizi speciali ucraini.

Sul luogo dell’esplosione sono in corso le indagini, con l’interrogatorio di testimoni oculari e l’analisi delle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso, per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.