Milano, 15enne rapinato in zona corso Buenos Aires: arrestati quattro giovani

Milano - Momenti di paura per un quindicenne milanese che ieri sera, 21 dicembre, è stato circondato e derubato da un gruppo di ragazzi in una traversa di viale Tunisia, nel cuore di corso Buenos Aires. Il giovane è stato privato di portafogli, cellulare, giubbotto e persino delle scarpe.

I carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato un ventenne di origine tunisina e tre minorenni, due stranieri e una ragazza italiana, tutti residenti nella provincia di Bergamo. I quattro devono rispondere di rapina, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona.

Secondo le ricostruzioni, i rapinatori hanno trattenuto il ragazzo per circa un’ora, costringendolo a recarsi presso uno sportello bancomat per prelevare denaro. La carta era però vuota, così il quindicenne ha dovuto contattare il padre per ricaricarla. L’uomo ha immediatamente allertato i carabinieri, che hanno bloccato gli aggressori durante il tentativo di fuga.

Tutti e quattro erano probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli prima di essere condotti nelle rispettive strutture detentive: il maggiorenne a San Vittore e i minorenni al carcere Beccaria.