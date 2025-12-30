Milano, donna ritrovata morta in un cortile a Cimiano: scattano le indagini

Milano, 30 dicembre 2025 – Una giovane donna, di età apparente tra i 25 e i 30 anni, è stata trovata senza vita lunedì mattina nel cortile interno di un complesso residenziale in zona Cimiano, in via Paruta. Il corpo è stato scoperto intorno alle 8.30 da uno dei custodi, che ha immediatamente allertato il 112.

Dalle prime ricostruzioni, la donna era stata ripresa da una telecamera di sorveglianza la notte precedente, poco prima di entrare nel super condominio ai civici 74 e 76. Aveva capelli mossi fino alle spalle, indossava una tuta, un giubbotto e scarpe da tennis.

I carabinieri del Comando provinciale di Milano, in collaborazione con la Procura, hanno diffuso due fotogrammi del filmato nella speranza che qualcuno possa identificarla e fornire informazioni utili. Finora, i tentativi di risalire alla sua identità si sono rivelati vani: le impronte digitali non hanno trovato riscontri negli archivi delle forze dell’ordine e nessuna denuncia di scomparsa corrisponde alla descrizione della donna. Sono state inoltre verificate le presenze nei centri d’accoglienza della zona, senza esito.

Dalle indagini preliminari, coordinate dal pm Antonio Pansa, emerge che la donna non era sola quando è entrata nel condominio. I filmati mostrano un uomo che cammina subito dietro di lei; circa un’ora dopo, o forse più, lo stesso uomo percorre lo stesso tragitto in senso inverso, da solo.

Il corpo della donna è stato rinvenuto semi-svestito: indossava solo i pantaloni della tuta, mentre giubbotto, slip, calze e una felpa rossa erano adagiati in disordine accanto a lei. Il medico legale, nella prima ispezione, ha riscontrato una tumefazione a un occhio e ecchimosi al collo, compatibili con un’aggressione culminata in strangolamento. Nonostante ciò, nessuno dei residenti ha riferito di aver udito urla o richieste di aiuto durante la notte.

Le indagini proseguono per identificare la vittima e chiarire le circostanze della tragedia, con particolare attenzione all’uomo ripreso nelle telecamere e a eventuali testimoni presenti nella zona.