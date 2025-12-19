Milano: 19enne ecuadoriano arrestato per due violenze sessuali su minorenni

Milano, 19 dicembre 2025 – I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di un 19enne ecuadoriano, ritenuto responsabile di due episodi di violenza sessuale su minorenni. L’indagato, secondo quanto ricostruito, seguiva le vittime sole nelle stazioni della metropolitana M2 di Gorgonzola e Crescenzago fino alle loro abitazioni, dove avvenivano le aggressioni.

Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo Milano Porta Monforte su delega della Procura di Milano, hanno accertato due episodi: il 12 agosto a Bussero ai danni di una 15enne e il 19 settembre a Milano ai danni di una 16enne. In entrambi i casi l’indagato avrebbe agito seguendo un identico modus operandi.

Determinanti per l’identificazione sono stati alcuni particolari: l’aggressore utilizzava un monopattino elettrico con elementi di colore arancione brillante e indossava un cappellino da baseball verde, abbigliamento che portava abitualmente anche per recarsi al lavoro. Gli stessi indumenti sono stati sequestrati nella sua abitazione.

Il giovane, ora agli arresti domiciliari, è accusato di violenza sessuale aggravata su minorenne. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri episodi collegati allo stesso modus operandi.