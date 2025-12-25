L'ex gieffino Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini: accuse di violenza sessuale ed estorsione

Milano – In serata, nella vigilia di Natale, Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha formalmente depositato una denuncia/querela nei confronti del giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini. L’ex concorrente, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, chiede alla Procura della Repubblica di procedere per violenza sessuale ed estorsione, valutando altresì eventuali ulteriori reati e la possibile individuazione di altri responsabili.

L’iniziativa segue le dichiarazioni rese da Medugno e dal noto volto televisivo Fabrizio Corona nella giornata del 23 dicembre al palazzo di giustizia di Milano, oltre a quanto emerso nella trasmissione online “Falsissimo”, in cui per la prima volta erano stati denunciati presunti abusi riconducibili al cosiddetto ‘Sistema Signorini’.

«Nel corso della redazione dell’atto sono emersi ulteriori profili rispetto a quelli già resi noti», hanno spiegato gli avvocati di Medugno, sottolineando come ciò abbia spinto a anticipare e accelerare l’iniziativa giudiziaria. Medugno trascorrerà i prossimi giorni in famiglia, ringraziando il nuovo manager Fabio Baglivo e il proprio team difensivo per il lavoro svolto anche durante la Vigilia di Natale.

La vicenda potrebbe avere ulteriori sviluppi, con la possibile testimonianza di altri ex concorrenti del Grande Fratello, tra cui il personal trainer Gianluca Costantino. Nel frattempo, Alfonso Signorini e il suo team legale hanno presentato una querela contro Fabrizio Corona per revenge porn, definendo la vicenda una «montagna di fango» e affermando di essere pronti a chiarire la verità con nuovi elementi.