Kalulu e Yildiz firmano il successo della Juventus: Pisa battuto 2-0 al Cetilar Arena

PISA - Vittoria pesante per la Juventus, che espugna il Cetilar Arena superando il Pisa per 2-0 e portando a casa tre punti preziosi. Un risultato che non racconta fino in fondo l’andamento della gara, soprattutto per quanto visto nel primo tempo.
La squadra di casa approccia la partita con grande organizzazione tattica, riuscendo a limitare le iniziative bianconere e rendendosi a tratti pericolosa, ma senza trovare il guizzo decisivo. La Juventus fatica a trovare spazi e il match resta bloccato fino all’intervallo.
Nella ripresa l’inerzia cambia. Al 74’ arriva l’episodio che sblocca l’incontro: Zhegrova, appena entrato, avvia il contropiede bianconero, McKennie affonda sulla destra e mette un cross preciso in area, dove Kalulu si inserisce con i tempi giusti e batte Semper, portando in vantaggio la Juventus.
Il Pisa prova a reagire, ma si espone alle ripartenze avversarie. In pieno recupero, al 93’, arriva il colpo del definitivo ko. Miretti inventa una bella giocata sulla trequarti e serve David, che con grande lucidità appoggia il pallone per Yildiz: il turco non sbaglia e deposita in rete il gol dello 0-2.
Per il Pisa resta l’amarezza di un’altra prestazione di alto livello sotto il profilo del gioco, ma senza punti all’attivo. Un risultato che complica ulteriormente la classifica dei nerazzurri, ora invischiati nelle zone basse. La Juventus, invece, consolida il proprio percorso con una vittoria di carattere, maturata grazie alla qualità dei singoli nei momenti decisivi.
