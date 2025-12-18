Falsissimo, l’inchiesta di Corona su Signorini supera il milione di visualizzazioni

Milano - Non tutte le puntate diraggiungono risonanza nazionale, ma quando ciò accade i numeri sono sorprendenti: in pochi giorni l’inchiesta diha superato il

Si tratta della prima puntata del filone “Il Prezzo del Successo”, incentrata sul conduttore e direttore di Chi, Alfonso Signorini. Corona ha precisato che l’obiettivo non è personale, ma mira a svelare quello che definisce un sistema consolidato nel mondo dello spettacolo, mostrando anche chat private e altri materiali.

Le accuse e le reazioni

Le dichiarazioni di Corona contengono accuse pesanti nei confronti di Signorini, ma la vicenda è tuttora agli inizi e potrebbe evolversi in sede giudiziaria. La difesa del conduttore ha già fatto sapere di essersi attivata legalmente.

Nel mirino, seppur marginalmente, anche il modello e tiktoker Antonio Medugno, noto al pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne nel 2019 e al Grande Fratello Vip nel 2022. Interpellato da Corona, Medugno ha negato le ricostruzioni fatte, affermando che non ci sono stati comportamenti scorretti o legalmente rilevanti: «Ci sono stati messaggi, contatti social e videochiamate, ma nulla di sconveniente».

La posizione di Signorini

Dopo l’esplosione del caso, numerosi media hanno contattato Signorini. Il conduttore ha scelto di non commentare le accuse, affidandosi ai propri legali: «Non parlo di questo, preferisco non entrare nel merito della vicenda».

Il pubblico continua a seguire la vicenda con grande attenzione, in attesa delle prossime puntate di Corona, mentre il dibattito online si è acceso, tra meme e discussioni sulle presunte chat e immagini personali mostrate nel video.