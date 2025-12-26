È morta a 100 anni Maria Sole Agnelli, storica sindaca di Campello sul Clitunno

Torino - Si è spenta oggi all’età di, sorella dell’Avvocatoe di. Figura di primo piano della vita istituzionale e culturale italiana, è statae, per, presidente della

Nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, Maria Sole Agnelli ha legato una parte significativa della sua vita all’Umbria, dove ha svolto il suo impegno politico e sociale con continuità e discrezione. Dal primo matrimonio con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli – Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino – mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo.

Appassionata di equitazione, è stata anche proprietaria di cavalli di alto livello: uno di essi conquistò la medaglia d’argento nell’equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco del 1972, testimonianza di un interesse coltivato con competenza e passione.

Profondo il cordoglio espresso dal Comune di Campello sul Clitunno, che in un messaggio pubblicato sui social ha ricordato l’ex sindaca come una “grande benefattrice dell’intero territorio”. «Una donna di straordinaria umanità, impegno e visione – si legge nella nota – che ha saputo servire la comunità con dedizione autentica, lasciando un segno indelebile nella vita civile, culturale e sociale del nostro territorio».

L’amministrazione comunale ha sottolineato anche il suo esempio di generosità e attenzione verso i più deboli, ribadendo l’affetto e la gratitudine di una comunità che Maria Sole Agnelli ha accompagnato e sostenuto per decenni. «Il suo amore per Campello resterà un patrimonio prezioso per tutti noi», conclude il messaggio, rivolto con partecipazione alla famiglia e ai suoi cari.