Benessere, gusto e scienza: Fasano sperimenta una nuova cultura della colazione con il primo appuntamento di “Colazione Consapevole”



Tra epigenetica, prodotti dell’alveare, esercizi a corpo libero e ricette dal vivo, l’iniziativa di Alia Fastigia inaugura un percorso educativo che mette al centro l’equilibrio quotidiano e la sostenibilità delle proprie abitudini



Non più una semplice abitudine mattutina, ma un’occasione per ripensare il rapporto tra cibo, corpo e benessere. È la visione emersa dal primo incontro di “Colazione Consapevole”, ospitato sabato 13 dicembre negli spazi del “House of excellence” di Happetito a Fasano e promosso da Alia Fastigia insieme a professionisti del territorio.



L’appuntamento ha offerto al pubblico un approccio multidisciplinare che ha unito divulgazione scientifica, dimostrazioni culinarie, movimento guidato e conoscenza dei prodotti naturali. Una formula dinamica che ha reso la mattinata un’esperienza immersiva, capace di alternare teoria e pratica senza mai perdere il dialogo diretto con i partecipanti.





Domenico De Mattia e dall’endocrinologa Manuela Delle Noci, che hanno costruito un racconto sul valore della colazione come atto fondante dell’equilibrio quotidiano. Attraverso preparazioni live – dalle crepes proteiche alle uova strapazzate fino ai frullati funzionali – entrambi hanno mostrato come sia possibile ottenere un pasto completo senza rinunciare al gusto.

Il percorso è stato guidato dal nutrizionistae dall’endocrinologa, che hanno costruito un racconto sul valore della colazione come atto fondante dell’equilibrio quotidiano. Attraverso preparazioni live – dalle crepes proteiche alle uova strapazzate fino ai frullati funzionali – entrambi hanno mostrato come sia possibile ottenere un pasto completo senza rinunciare al gusto.

De Mattia ha collegato il tema della colazione a una riflessione più ampia sullo stile di vita contemporaneo: «Non parliamo di dieta, ma di un modo di vivere che integra buon cibo, movimento e consapevolezza. Un tempo per mangiare bisognava muoversi: oggi quel valore è svanito. Non serve tornare alle origini, basta guardare con lucidità da dove veniamo per costruire un benessere non ossessivo ma contemplativo. Questo evento è solo l’inizio di un percorso che porteremo anche a Fasano, Bari e Barletta».

La dottoressa Delle Noci ha posto l’accento sull’importanza della salute come processo quotidiano: «L’evento è stato divertente e pratico, utile per avviare un percorso che non è mai troppo tardi per iniziare. Stare bene è la chiave per stare meglio: è ciò che ci spinge a continuare. L’epigenetica ci ricorda che possiamo orientare i nostri geni attraverso piccole scelte e abitudini. Anche un errore ogni tanto è concesso, purché resti inserito in uno stile di vita consapevole».

L’aspetto educativo si è intrecciato con quello sensoriale grazie all’intervento dell’apicoltore Aldo Grosso, che ha portato in sala i profumi del miele e del polline raccontando il ruolo dell’alveare e la qualità nutritiva dei suoi prodotti. «Abbiamo mostrato quanto alimentazione e movimento siano inseparabili. Una colazione intelligente è semplice da costruire, e se uniamo cibo sano e attività fisica possiamo prevenire molte problematiche che spesso immaginiamo inevitabili», ha affermato.

A scandire la mattinata anche un momento di attivazione corporea, condotto dalla chinesiologa Maria Rosaria Campanelli, che ha proposto esercizi accessibili a tutti. Il contributo di Miss Freschezza per la fornitura di frutta e verdura e di Piemme Pharmatech per la degustazione di integratori ha completato un quadro pensato per rendere la colazione un’esperienza concreta e replicabile.

Elemento distintivo dell’incontro è stato il “breakfast reversal”, una degustazione guidata che ha invitato i presenti a ribaltare l’ordine classico dei sapori: prima il dolce, poi il salato. Un modo per dimostrare che anche piccoli cambiamenti possono stimolare nuove consapevolezze.

Il successo del primo appuntamento lascia intravedere la nascita di una comunità attenta e desiderosa di sperimentare nuove abitudini. Un percorso che, partendo dalla tavola della colazione, punta a diffondere un’idea di benessere alla portata di tutti.