Antitrust: multa da 98 milioni ad Apple per abuso di posizione dominante in Italia

Napoli - L’ha inflitto ad Apple una sanzione diper abuso di posizione dominante nel mercato della distribuzione di app per iOS. Secondo l’Antitrust, le società coinvolte –– avrebbero violato l’articolo 102 del TFUE, sfruttando la loro posizione dominante attraverso l’

L’istruttoria, condotta in coordinamento con la Commissione europea, altre autorità nazionali della concorrenza e il Garante per la Protezione dei Dati Personali, ha evidenziato criticità nella App Tracking Transparency (ATT) policy introdotta da Apple ad aprile 2021. In base a questa policy, gli sviluppatori terzi devono acquisire un consenso specifico dagli utenti per la raccolta e l’utilizzo dei dati a fini pubblicitari tramite l’ATT prompt. Tuttavia, tale meccanismo non soddisfa i requisiti normativi sulla privacy, costringendo gli sviluppatori a duplicare la richiesta di consenso.

L’AGCM ha rilevato che le condizioni imposte unilateralmente da Apple sono lesive degli interessi dei partner commerciali e non proporzionate rispetto all’obiettivo dichiarato di protezione della privacy. La duplicazione delle richieste di consenso, secondo l’Antitrust, penalizza gli sviluppatori che basano il loro modello di business sulla pubblicità online, così come gli inserzionisti e le piattaforme di intermediazione pubblicitaria. L’Autorità sottolinea che Apple avrebbe potuto garantire lo stesso livello di privacy consentendo agli sviluppatori di ottenere il consenso alla profilazione in un’unica soluzione, evitando pregiudizi economici e distorsioni concorrenziali.