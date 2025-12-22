Alfonso Signorini, perquisizioni a casa di Fabrizio Corona e negli studi di «Falsissimo»

La procura di Milano ha effettuato perquisizioni nella casa di Fabrizio Corona e negli studi della Velvet Cut Srl, dove viene realizzato il suo programma Falsissimo. L’indagine riguarda la diffusione di video e materiale a contenuto sessualmente esplicito relativo al giornalista Alfonso Signorini e ad aspiranti partecipanti del Grande Fratello.

Secondo gli atti, Corona sarebbe in possesso di chat e fotografie private tra Signorini e l’ex concorrente Antonio Medugno, oltre a presunti video compromettenti. La vicenda è stata portata alla luce nella puntata di Falsissimo dello scorso lunedì, intitolata Il prezzo del Successo — parte 1, in cui Corona ha pubblicato immagini e telefonate con contenuti espliciti, parlando anche di un presunto «Sistema Signorini» secondo cui alcune persone avrebbero avuto accesso al mondo dello spettacolo solo dopo presunti rapporti sessuali con il conduttore.

Alfonso Signorini, contattato dai media, ha dichiarato di aver affidato tutto ai propri legali e di non voler entrare nel merito della vicenda. Corona, che è stato iscritto nel registro degli indagati, ha chiesto di essere interrogato.

La vicenda coinvolge anche Antonio Medugno, che aveva partecipato a Uomini e Donne e successivamente al Grande Fratello Vip. In alcune presunte chat mostrate da Corona, Medugno avrebbe avuto scambi di messaggi e foto con Signorini, senza che vi fossero rapporti sessuali confermati.

Il caso è ora nelle mani della procura, guidata dal sostituto Alessandro Gobbis e dall’aggiunto Letizia Mannella, specializzata in reati a sfondo sessuale.